Блондиночка — в папу: Алиана Устиненко засняла новорожденную куколку-дочку на руках у мужа — милые кадры

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в конце апреля во второй раз стала мамой. Она подарила своему гражданскому мужу, музыканту Маркусу, дочку.

Пара душе не чает в своей наследнице. В микроблоге Алиана Устиненко показала, как молодой отец нянчит малышку на руках. Маркус ходит с дочкой-куколкой по комнате, нежно и аккуратно придерживая ей голову.

Алиана Устиненко пока не показывает лица новорожденной наследницы. Но, судя по всему, девочка похожа на папу. У нее такие же светлые волосы, как у него.

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