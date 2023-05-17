«День подарочков»: Брутян и Прилучный похвастались обновками для сына – модные бренды, нежные оттенки

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Но во второй коробке все оказалось «правильного» - сине-голубого оттенка: боди, штанишки, кофточка.

«Ой, красиво как! Какая красота, большое спасибо за подарочки», - поблагодарила Зепюр Брутян.

По поводу же розовых вещей молодая мама заметила, что это знак того, что им с Павлом нужна еще дочка.