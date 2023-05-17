«День подарочков»: Брутян и Прилучный похвастались обновками для сына – модные бренды, нежные оттенки

Молодые родители Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали подарки, которые их новорожденному сыну преподнесли два известных бренда детской одежды. Прилучный и Брутян сняли на видео процесс распаковки.
«Сегодня у нас день подарочков с Микаэлем. Сейчас будем смотреть, что у нас тут», - сказала Зепюр Брутян.
В первой коробке оказались милые детские вещи розового оттенка.
«Ну, ничего! Передарим кому-нибудь, - быстро сообразил Павел Прилучный. - Интересно, здесь тоже девчачье?»
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Но во второй коробке все оказалось «правильного» - сине-голубого оттенка: боди, штанишки, кофточка.
«Ой, красиво как! Какая красота, большое спасибо за подарочки», - поблагодарила Зепюр Брутян.
По поводу же розовых вещей молодая мама заметила, что это знак того, что им с Павлом нужна еще дочка.
Напомним, Зепюр Брутян и Павле Прилучный стали родителями 28 апреля. У пары родился сын Микаэль.
Обновки для сына Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Фото: скрин соцсети