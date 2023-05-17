«Такому позавидует даже Лопес»: Мария Горбань в мини-бикини повиляла мякотью своего «ореха» (горячее видео)

Мария Горбань уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно появляется в новых проектах. Однако поклонники любят ее за роль в сериале «Кухня». Она впечатляюще сыграла жену Дмитрия Нагиева. Потом они не раз работали вместе. Но в обычной жизни звезда замужем за фотографом Кириллом Зоткиным и растит двоих детей.
Уже несколько недель Горбань находится на Шри-Ланке. Она отдыхает с семьей на курорте. На этот раз актриса решила покрасоваться в мини-бикини. Она просто дефилировала, а стала танцевать. Блондинка оголила свои округлые ягодицы. Мария игриво виляла своими бедрами. Она показала фигуру без фотошопа.
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«В наслаждении нет ничего постыдного. Человек просто ищет счастье и хочет быть всегда счастливым, а счастье — это всегда хорошо!» – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мама двоих детей находится в идеальной форме. «Фигурка мечта», «Неземная красота!», «Куколочка», «Ну просто идеальные формы», «Вы богиня», «Такому позавидует даже Лопес», — стали писать подписчики.