«Я могу дать тебе сердечко!»: Лиза Галкина в модных джинсах и с сумкой Dolce & Gabbana щегольнула в Париже

Максим Галкин* много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он стал популярным еще в молодом возрасте. Юморист больше года живет за границей. Он регулярно гастролирует по миру. В это время Алла Пугачева предпочитает быть с детьми Лизой и Гарри. Однако в начале мая Галкин* свозил двойняшек во Францию.
До сих пор артист делится кадрами из поездки. Тогда они посетили Диснейленд и Эйфелеву башню. Примечательно, что на этот раз Максим* показал, как двойняшки тратили мелочь в автомате, чтобы сделать жетончики на память.
Пока Гарри пытался получить монетку с сердечком, Лиза все контролировала. Она была в модных джинсах и розовой толстовке. У нее на плече была серебристая сумка Dolce & Gabbana. Блондинка распустила длинные волосы.
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«Слушай, так я могу дать тебе сердечко! У меня есть одно», — сказала папе Лиза.
Поклонники восхитились тем, как подросли двойняшки. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Вот для этого и стоит бесконечно работать», «Какая Лиза большая», «Щедрая растет», «Ой, модница», «Волосы шикарные у деток», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.