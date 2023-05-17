«Я могу дать тебе сердечко!»: Лиза Галкина в модных джинсах и с сумкой Dolce & Gabbana щегольнула в Париже

До сих пор артист делится кадрами из поездки. Тогда они посетили Диснейленд и Эйфелеву башню. Примечательно, что на этот раз Максим* показал, как двойняшки тратили мелочь в автомате, чтобы сделать жетончики на память.

Пока Гарри пытался получить монетку с сердечком, Лиза все контролировала. Она была в модных джинсах и розовой толстовке. У нее на плече была серебристая сумка Dolce & Gabbana. Блондинка распустила длинные волосы.

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