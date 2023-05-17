«Я могу дать тебе сердечко!»: Лиза Галкина в модных джинсах и с сумкой Dolce & Gabbana щегольнула в Париже

Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды

Юморист подловил дочку, которая проявила щедрость в Париже.

Максим Галкин* много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Он стал популярным еще в молодом возрасте. Юморист больше года живет за границей. Он регулярно гастролирует по миру. В это время Алла Пугачева предпочитает быть с детьми Лизой и Гарри. Однако в начале мая Галкин* свозил двойняшек во Францию. 

До сих пор артист делится кадрами из поездки. Тогда они посетили Диснейленд и Эйфелеву башню. Примечательно, что на этот раз Максим* показал, как двойняшки тратили мелочь в автомате, чтобы сделать жетончики на память.

Пока Гарри пытался получить монетку с сердечком, Лиза все контролировала. Она была в модных джинсах и розовой толстовке. У нее на плече была серебристая сумка Dolce & Gabbana. Блондинка распустила длинные волосы. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Слушай, так я могу дать тебе сердечко! У меня есть одно», — сказала папе Лиза.

Поклонники восхитились тем, как подросли двойняшки. Многие отметили, что она стала еще больше похожа на маму. «Вот для этого и стоит бесконечно работать», «Какая Лиза большая», «Щедрая растет», «Ой, модница», «Волосы шикарные у деток», — стали писать в Сети.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте также