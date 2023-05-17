Еще такая молодая: Пугачева щегольнула в расшитом люрексом балахоне и сапогах-чулках из зеленой фольги — редкое фото

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В Сети обсуждают архивный снимок Аллы Пугачевой.

Поклонники известной певицы Аллы Пугачевой обожают рассматривать ее снимки, обсуждая, как выглядит Примадонна, во что одета, какие аксессуары выбрала.

Но в последнее время Алла Пугачева редко публикует свои актуальные фотографии, так что фанатам приходится изучать архивные. 

Один из таких редких архивных кадров появился в фанатской группе Аллы Пугачевой в соцсети. На фото Алла Пугачева запечатлена еще довольно молодой женщиной во время одного из выступлений на сцене.

На Алле Пугачевой ее знаменитый балахон, наряд бежевого оттенка расшит люрексом. Акцент образа — сапоги-чулки изумрудного оттенка, сделанные как будто бы из фольги.

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Алла Пугачева в балахоне и сапогах. Фото: соцсети

«Сапоги обтянуты фольгой от шоколадных конфет?», «Образ — просто супер, это всегда был стиль Аллы. Она всегда была и есть наша Примадонна», «Именно Алле этот стиль шел, как никому другому», — отреагировали на этот снимок Аллы Пугачевой поклонники певицы в соцсети.

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