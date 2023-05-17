Еще такая молодая: Пугачева щегольнула в расшитом люрексом балахоне и сапогах-чулках из зеленой фольги — редкое фото

Поклонники известной певицы Аллы Пугачевой обожают рассматривать ее снимки, обсуждая, как выглядит Примадонна, во что одета, какие аксессуары выбрала.

Но в последнее время Алла Пугачева редко публикует свои актуальные фотографии, так что фанатам приходится изучать архивные.

Один из таких редких архивных кадров появился в фанатской группе Аллы Пугачевой в соцсети. На фото Алла Пугачева запечатлена еще довольно молодой женщиной во время одного из выступлений на сцене.

На Алле Пугачевой ее знаменитый балахон, наряд бежевого оттенка расшит люрексом. Акцент образа — сапоги-чулки изумрудного оттенка, сделанные как будто бы из фольги.

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