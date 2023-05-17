Пополневшая Бузова скрыла животик: ультрамодные джинсы и «волшебный» жакет сделали фигуру точеной

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она регулярно появляется на громких мероприятиях. Артистка в свои 37 лет старается регулярно заниматься спортом. Однако недавно поклонники были удивлены тому, как поправилась блондинка. Примечательно, что она не стесняется носить смелые наряды.
На этот раз Ольга решила отправится на съемки прямого эфира для канала «Жара». Она облачилась в остромодные джинсы-трубы и черный топ. Певица предпочла дополнить образ жакетом, необычного фасона – зауженного снизу, что создает эффект тонкой талии. Бузова также надела босоножки Amina Muaddi в голубом цвете. Она скрыла изъяны фигуры.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что такой стиль идет телеведущей. «Ого, какой наряд», «Наконец-то! Одета красиво», «Вот и талия есть», «Как это эффектно смотрится», «Просто бесподобно», — стали писать подписчики.