Пополневшая Бузова скрыла животик: ультрамодные джинсы и «волшебный» жакет сделали фигуру точеной

На этот раз Ольга решила отправится на съемки прямого эфира для канала «Жара». Она облачилась в остромодные джинсы-трубы и черный топ. Певица предпочла дополнить образ жакетом, необычного фасона – зауженного снизу, что создает эффект тонкой талии. Бузова также надела босоножки Amina Muaddi в голубом цвете. Она скрыла изъяны фигуры.

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