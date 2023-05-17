«Стояли, свою мелочь тратили»: Галкин* показал, как двойняшки Лиза и Гарри вместе развлекались в Париже

Максим Галкин* продолжает выступать на сцене. Он переехал в Израиль, но большую часть времени юморист проводит на гастролях. Алла Пугачева в его отсутствие занимается двойняшками Лизой и Гарри. Они учатся в местной школе. А это весной Галкин* нашел время и на три дня свозил детей в Париж.
На этот раз Галкин* показал, как малыши смогли повеселиться. Он сводил на Эйфелеву башню. двойняшки решили опробовать автомат, которые делает памятные монетки. Лиза была в розовой толстовке и джинсах. На ее плече была серебристая сумка. Гарри крутил рычаг, чтобы получить заветный жетончик, а сестра ему помогала.
«Слушай, так я могу дать тебе сердечко! У меня есть одно», – сказала папе Лиза.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«На Эйфелевой башне стоит автомат, на котором из монеток можно сделать памятные жетончики с изображением башни, а ещё бывает получается жетон с сердечком. Дети решили моей гастрольной команде подарить по жетону с сердечком. Вот стояли, свою мелочь тратили, а сердечко все никак не получалось», – пояснил артист.
Поклонники восхитились тем, как подросли двойняшки. Многие поразились тому, как отрасли волосы у Лизы. «Такие хорошие искренние простые дети», «Не перестаю любоваться и удивляться, какие славные детки!», «Как быстро они взрослеют», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.