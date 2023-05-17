«Стояли, свою мелочь тратили»: Галкин* показал, как двойняшки Лиза и Гарри вместе развлекались в Париже

На этот раз Галкин* показал, как малыши смогли повеселиться. Он сводил на Эйфелеву башню. двойняшки решили опробовать автомат, которые делает памятные монетки. Лиза была в розовой толстовке и джинсах. На ее плече была серебристая сумка. Гарри крутил рычаг, чтобы получить заветный жетончик, а сестра ему помогала.

«Слушай, так я могу дать тебе сердечко! У меня есть одно», – сказала папе Лиза.

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