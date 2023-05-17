«Не могу без Юрмалы»: Ирина Млодик вывезла малюток-дочерей от Эммануила Виторгана в Латвию

Ирина Млодик и Эммануил Виторган в эти дни покинули Россию и отправились в Юрмалу - на родину Млодик.
Пара каждое лето проводит отпуск в этом прибалтийском городе в Латвии. В микроблоге Ирина Млодик поделилась кадрами семейной прогулки по Юрмале. Вместе со звездными родителями в Юрмале отдыхают и маленькие дочурки пары Этель и Клара.
Ирина Млодик рассказала, что сбылась ее заветная мечта - привезти в родной город своих наследниц.
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«В моей родной любимой Юрмале… Как я мечтала, чтобы когда-нибудь и мои дети также наслаждались этим райским уголком, вдыхали этот необыкновенный воздух, море, сосны, как и мы когда-то с моей сестрой-близнецом в детстве. Не могу без Юрмалы! Кто был хоть раз, меня поймет. Сколько людей обожают этот город!» - написала в микроблоге Ирина Млодик.