«Не могу без Юрмалы»: Ирина Млодик вывезла малюток-дочерей от Эммануила Виторгана в Латвию

Ирина Млодик и Эммануил Виторган в эти дни покинули Россию и отправились в Юрмалу - на родину Млодик.

Пара каждое лето проводит отпуск в этом прибалтийском городе в Латвии. В микроблоге Ирина Млодик поделилась кадрами семейной прогулки по Юрмале. Вместе со звездными родителями в Юрмале отдыхают и маленькие дочурки пары Этель и Клара.

Ирина Млодик рассказала, что сбылась ее заветная мечта - привезти в родной город своих наследниц.

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