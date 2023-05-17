Летают мотоциклы, летают поезда: вышел трейлер седьмой части боевика «Миссия невыполнима»

17 мая кинокомпания Paramount Pictures выпустила зрелищный трейлер седьмого боевика из серии «Миссия невыполнима». Он получил подзаголовок «Смертельная расплата. Часть 1».

В новом фильме агент Итан Хант (Том Круз) и его команда приступают к своей самой опасной миссии: выследить ужасающее инновационное оружие, которое угрожает всему человечеству, прежде чем оно попадет в плохие руки. Когда на карту поставлены контроль над будущим планеты и судьба мира, темные силы из прошлого главного героя возвращаются, чтобы нанести удар.