Летают мотоциклы, летают поезда: вышел трейлер седьмой части боевика «Миссия невыполнима»

17 мая кинокомпания Paramount Pictures выпустила зрелищный трейлер седьмого боевика из серии «Миссия невыполнима». Он получил подзаголовок «Смертельная расплата. Часть 1».
В новом фильме агент Итан Хант (Том Круз) и его команда приступают к своей самой опасной миссии: выследить ужасающее инновационное оружие, которое угрожает всему человечеству, прежде чем оно попадет в плохие руки. Когда на карту поставлены контроль над будущим планеты и судьба мира, темные силы из прошлого главного героя возвращаются, чтобы нанести удар.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В ролях: Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Анджела Бассетт, Пом Клементьефф, Индира Варма и, конечно же, блистательный Том Круз.
В трейлере показан грандиозный трюк актера с прыжком на мотоцикле в бездну. Также зрителей ждут впечатляющие автомобильные погони и падение поезда с моста в реку. Премьера в Америке намечена на 14 июля.