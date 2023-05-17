Регина Тодоренко эффектно раскинула ноги в шпагате на шесте, блеснув зоной бикини: ошарашила народ видом своих «булочек»

Примечательно, что Тодоренко в свои 32 года порой занимается спортом. На этот раз она облачилась в кроп-топ и велосипедки лазурного цвета. Телеведущая раскинула ноги в шпагате. Она прокрутилась на шесте, демонстрируя свои округлые формы и зону бикини. Регина блеснула формами во всей красе.

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