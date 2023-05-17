Регина Тодоренко эффектно раскинула ноги в шпагате на шесте, блеснув зоной бикини: ошарашила народ видом своих «булочек»

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она регулярно появляется на телевизионных проектах. Раньше артистка часто вела программы, а теперь предстает в качестве члена жюри. Она также успевает растить двоих детей. Этой весной звезда много путешествовала. Она не перестает работать над собой.
Примечательно, что Тодоренко в свои 32 года порой занимается спортом. На этот раз она облачилась в кроп-топ и велосипедки лазурного цвета. Телеведущая раскинула ноги в шпагате. Она прокрутилась на шесте, демонстрируя свои округлые формы и зону бикини. Регина блеснула формами во всей красе.
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«Иногда все вокруг кажется гораздо проще и легче, чем является на самом деле. Пилон — это трудно, но очень занимательно! Какую профессию вы считаете самой простой?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Тодоренко. Однако некоторые посчитали, что она выложила слишком смелые кадры. «Ничего себе, какая ты молодец. Растяжка просто бомбическая», «Все видно», «Как вульгарно», «Грации не хватает», «Тюленчик», — стали писать в Сети.