«Я от Сергея агрессии не видела»: Волочкова в ужасе от бывшего жениха-банщика, избившего жену до полусмерти

Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на инцидент, главным действующим лицом которого стал ее бывший избранник, банщик Сергей Кузнецов. 46-летний мужчина до полусмерти избил свою 27-летнюю жену, она госпитализирована с тяжелыми травмами и находится в коме, он задержан полицией.
«Я вообще ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Когда мы были на Мальдивах мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке», - сказала Анастасия Волочкова.
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Напомним, Анастасия Волочкова и банщик Сергей Кузнецов познакомились в 2021 году на передаче «Давай поженимся!». Их бурный роман оказался скоротечным. После поездки на Мальдивы, которую оплачивала Анастасия Волочкова, пара со скандалом рассталась.
По материалам телеграм-канала Super.