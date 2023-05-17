«Я от Сергея агрессии не видела»: Волочкова в ужасе от бывшего жениха-банщика, избившего жену до полусмерти

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Напомним, Анастасия Волочкова и банщик Сергей Кузнецов познакомились в 2021 году на передаче «Давай поженимся!». Их бурный роман оказался скоротечным. После поездки на Мальдивы, которую оплачивала Анастасия Волочкова, пара со скандалом рассталась.

По материалам телеграм-канала Super.