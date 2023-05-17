«Моей первой работой было подметать волосы в мамином салоне»: Бейонсе запускает новый бьюти-проект

41-летняя певица Бейонсе оставила в социальной сети интригующее сообщение. Она опубликовала фото из салона красоты и заявила, что готовит новый проект, связанный с волосами.

«Кто из вас знал, что моей первой работой было подметать волосы в мамином салоне? — пишет звезда. – Destiny’s Child (R&B-группа, в которой раскрутилась Бейонсе, - Прим. авт.) начинали с того, что выступали перед клиентами, пока те делали прическу. В мамином салоне я познакомилась со столькими разными женщинами-предпринимателями».

«Я своими глазами видела, как наша забота о волосах и радость от них могут напрямую воздействовать на наши души. Я видела, как мама исцеляет и помогает многим женщинам. Узнав очень много из своего собственного путешествия по прическам, я всегда мечтала продолжить ее наследие. Не могу дождаться, когда вы испытаете то, что я создала».