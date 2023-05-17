Наряд, который скрывает изъяны: Ирина Пегова в струящемся платье с принтом «мильфлер» отметилась в Коломенском парке

На этот раз Пегова вернулась в Москву. Она провела время в Коломенском парке, где зацвели деревья. Актриса облачилась в зеленое платье с принтом «мильфлер». Она решила прогуляться по зеленому саду. Наряд выгодно скрыл изъяны фигуры благодаря резинке с акцентом на завышенной талией. Ирина блеснула изящными щиколотками.

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