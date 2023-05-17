Наряд, который скрывает изъяны: Ирина Пегова в струящемся платье с принтом «мильфлер» отметилась в Коломенском парке

Ирина Пегова уже давно стала популярной актрисой. Она играет в кино и театре. Армия ее поклонников выросла, когда артистка была участницей шоу «Танцы со звездами», а потом она отметилась в «Ледниковом периоде». Примечательно, что Ирина похудела. Она теперь все чаще носит более смелые наряды.
На этот раз Пегова вернулась в Москву. Она провела время в Коломенском парке, где зацвели деревья. Актриса облачилась в зеленое платье с принтом «мильфлер». Она решила прогуляться по зеленому саду. Наряд выгодно скрыл изъяны фигуры благодаря резинке с акцентом на завышенной талией. Ирина блеснула изящными щиколотками.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Коломенское… не пропускайте, нет… Наоборот пропустите это через себя», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. «Так гармонично подобрано платье! Весна прекрасна!», «Яблоневый цвет! Какая красота! Его, вы любите!», «Момент для счастья, время для мечты! Красотища неописуемая!! А вы Ира просто прелесть, шикарная!», «Как похорошели», — стали писать подписчики.