Экс-возлюбленный Волочковой банщик Сергей жестоко избил молодую супругу: женщина в коме

Бывший возлюбленный звезды балета Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов задержан по подозрению в избиении своей молодой жены, 27-летнего таролога Анастасии.
По некоторым данным, Анастасия находится в реанимации одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами, ссадинами и синяками на теле. Она в коме.
Как сообщается, 46-летний Сергей Кузнецов жестоко избил супругу в квартире в Бауманском районе Москвы, а затем предпочел удалиться. Слышавшие шум соседи вызвали скорую помощь и полицию.
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Банщик Сергей Кузнецов и его жена Анастасия в день свадьбы. Фото: соцсети
Напомним, балерина Анастасия Волочкова и банщик Сергей Кузнецов познакомились на программе «Давай поженимся!». Звезда балета даже свозила бойфренда на Мальдивы. Роман был бурным, но скоротечным. Волочкова со скандалом рассталась с банщиком, заявив, что ему от нее нужен был пиар. В конце 2022 года стало известно, что Кузнецов женился на 27-летней гадалке Анастасии.
По материалам телеграм-канала SHOT.