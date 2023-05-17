Экс-возлюбленный Волочковой банщик Сергей жестоко избил молодую супругу: женщина в коме

Бывший возлюбленный звезды балета Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов задержан по подозрению в избиении своей молодой жены, 27-летнего таролога Анастасии.

По некоторым данным, Анастасия находится в реанимации одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами, ссадинами и синяками на теле. Она в коме.

Как сообщается, 46-летний Сергей Кузнецов жестоко избил супругу в квартире в Бауманском районе Москвы, а затем предпочел удалиться. Слышавшие шум соседи вызвали скорую помощь и полицию.

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