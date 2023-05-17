Арзамасова засняла, как подросший сын Авербуха в резиновых сапожках и жилетке гуляет по лужам: счастливый и улыбчивый Лев

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она строит карьеру в кино с юного возраста. Однако за последние годы многое в ее жизни изменилось. Она стала женой Ильи Авербуха, а также родила сына Льва. Пара часто выходит в свет вместе. Порой своего наследника они берут с собой на ледовые шоу.
На этот раз Арзамасова поделилась трогательными кадрами с наследником. Она облачила мальчика в спортивный костюм с ушками панды и жилетку. Изюминкой образа стали резиновые сапоги цвета «Тиффани». Актриса показала, как мальчик шлепал по лужам. Он бегал прямо по воде, когда шел мелкий дождик и светило солнце.
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«И в любое время год», — заявила Лиза.
Поклонники восхитились тем, как подрос малыш. Многие отметили, что он стал еще больше похож на маму. «Когда-то бы чудесный фильм „Человек идет за солнцем“!!! Лучше и не скажешь! Левушка — иди», «Такой хорошенький», «Такой славный Левушка», «Лева всегда клево! Прекрасный замечательный Лев Ильич!» — написали фанаты.