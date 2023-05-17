Арзамасова засняла, как подросший сын Авербуха в резиновых сапожках и жилетке гуляет по лужам: счастливый и улыбчивый Лев

На этот раз Арзамасова поделилась трогательными кадрами с наследником. Она облачила мальчика в спортивный костюм с ушками панды и жилетку. Изюминкой образа стали резиновые сапоги цвета «Тиффани». Актриса показала, как мальчик шлепал по лужам. Он бегал прямо по воде, когда шел мелкий дождик и светило солнце.

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