Стартует новый сезон шоу «Очень караочен» на МУЗ-ТВ: Костюшкина сменит Качер

С 20 мая МУЗ-ТВ возвращает в эфир полюбившийся многими зрителями проект «Очень караочен».
На смену Стасу Костюшкину придет в качестве ведущего Артем Качер, который с драйвом прокатит знаменитостей в музыкальном караоке-автомобиле. Звезды не только вживую споют новые хиты, но и поделятся эксклюзивными подробностями своей личной жизни.
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Стартует новый сезон шоу «Очень караочен» на МУЗ-ТВ. Фото: пресс-служба
«Я постарался привнести в новый сезон больше трушной атмосферы, чтобы у зрителей, действительно, складывалось впечатление, что два друга просто едут в машине и кайфуют от любимой музыки, шутят, разговаривают по душам, делятся новостями. Это крутой эксперимент, и честная история», - поделился своими эмоциями Артем Качер.
Одними из первых гостей шоу станут Seville (Artik&Asti), Юлианна Караулова, Amirchik, NYUSHA, Bittuev, Оксана Почепа (Акула). Они продемонстрируют свои вокальные способности, выбрав для исполнения как собственные песни, так и популярные хиты коллег, сообщает сайт МУЗ-ТВ.
Стартует новый сезон шоу «Очень караочен» на МУЗ-ТВ. Фото: пресс-служба