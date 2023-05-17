Стартует новый сезон шоу «Очень караочен» на МУЗ-ТВ: Костюшкина сменит Качер

«Я постарался привнести в новый сезон больше трушной атмосферы, чтобы у зрителей, действительно, складывалось впечатление, что два друга просто едут в машине и кайфуют от любимой музыки, шутят, разговаривают по душам, делятся новостями. Это крутой эксперимент, и честная история», - поделился своими эмоциями Артем Качер.