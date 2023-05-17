«Прям «Модный приговор»: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в юбке в горох учится ходить на маминых каблуках

Примечательно, что накануне Лера отправилась на съемки вместе с Катей Гордон. Она призналась, что готовит сюрприз. На работе телеведущая появилась с дочкой Марией. Кроха сначала наблюдала за своей мамой, которую гримировали. А потом четырехлетняя Мария примерила мамины туфли. Она была в алой юбке в горох. Съемочная команда стала учить ее ходить на каблуках.

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