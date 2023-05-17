«Прям «Модный приговор»: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в юбке в горох учится ходить на маминых каблуках

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру. Она ведет две передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Также ее часто зовут сниматься в клипах и вести концерты. В 51 год она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда зачастую предстает в ярких образах.
Примечательно, что накануне Лера отправилась на съемки вместе с Катей Гордон. Она призналась, что готовит сюрприз. На работе телеведущая появилась с дочкой Марией. Кроха сначала наблюдала за своей мамой, которую гримировали. А потом четырехлетняя Мария примерила мамины туфли. Она была в алой юбке в горох. Съемочная команда стала учить ее ходить на каблуках.
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«Ну-ка, туда к двери пройдешь?» — спросила Кудрявцева.
«Давай, туда и обратно, как модель! Можно музыку включить! Прям "Модный приговор"», — сказала коллега звезды.
«Девочки учат Машу ходить на каблуках», — пояснила телеведущая.
Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами дочку Леры. Они считают, что малышка может пойти по стопам мамы и тоже блистать на телевидении. «Какая она красивая», «Это так трогательно», «Старается», «Ну мамина смена растет», «Какая модница», — стали писать подписчики.