Джиган сделал Оксане Самойловой роскошный подарок – она нашла его в коридоре

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) преподнес своей жене, модели Оксане Самойловой, огромный букет. Об этом поклонники узнали из личного микроблога Оксаны. Она не просто показала подарок от любимого, а обставила все как захватывающий спектакль: на видео Оксана ищет что-то в доме и вдруг обнаруживает в коридоре роскошный букет – в него поместилась 501 роза.

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Конечно, это выглядит эффектно, - как и слова благодарности, на которые не поскупилась модель. А чуть позже Джиган ответил на это послание своим видео, на котором он шлет супруге воздушный поцелуй, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на 5-tv.ru.