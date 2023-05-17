Рудова бесстыдно оголилась на людях: «холмы» наружу, вся трепещет, рот раскрыла (фото)

2 июля актрисе Наталье Рудовой исполнится 40 лет, глядя на нее, в это трудно поверить, ведь звезда выглядит просто шикарно.

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Она сохранила фигуру юной девушки, а ее ножки легки, словно она лесная лань. Наталья Рудова явно знает о своих достоинствах, поскольку в соцсетях периодически дразнит своим красивым телом поклонников.

На этот раз Рудова показала свою полнотелую грудь, спустив с плечика рубашку и запечатлевшись в таком виде для соцсетей. Кадр знаменитости из Дубая вызвал восторг у ее фолловеров.