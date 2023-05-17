«Сыграть женщину легкого поведения»: Сабина Ахмедова рассказала, как отказалась от роли в США

Артистка Сабина Ахмедова призналась, что за рубежом ей предлагают «второсортные» роли.
Ахмедова получила популярность у российского зрителя после участия в проекте режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Сабину Ахмедову устраивают роли на родине. А вот в США Ахмедову не жалуют хорошими ролями.
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«Параллельно с Россией я снимаюсь в Америке. Там у меня пока нет возможности особенно выбирать проекты, но, если мне присылают сценарий, где мне предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь», — поделилась Сабина Ахмедова.
«Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — добавила актриса.
Ахмедова отказалась от роли, отметив нелюбовь к стереотипам. В отношениях знаменитость тоже не терпит клише. Публичность избранника вовсе не нужна актрисе.
«В свободное время мы с Никитой любим просто гулять, ходить на выставки и концерты, в театр. Можем уехать на выходные за город или в Санкт-Петербург. Иногда мы получаем удовольствие от того, что просто лежим на диване, смотрим кино или читаем в тишине», — рассказала Ахмедова в беседе с hellomagrussia.ru.