«Сыграть женщину легкого поведения»: Сабина Ахмедова рассказала, как отказалась от роли в США

«Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — добавила актриса.

Ахмедова отказалась от роли, отметив нелюбовь к стереотипам. В отношениях знаменитость тоже не терпит клише. Публичность избранника вовсе не нужна актрисе.