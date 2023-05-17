Ксения Собчак заработала 143 миллиона рублей только на продаже одежды:

Стало известно, сколько телеведущая Ксения Собчак заработала на деятельности, не связанной с журналистикой.

К слову, знаменитость продает одежду собственной YouTube-программы «Осторожно! Собчак».

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Розничную торговлю интернет-магазина Собчак осуществляет ООО «Дзен». Выручка этой организации составила 143 миллиона рублей. Данные бухгалтерской отчестности предоставил Telegram-канал «Звездач».