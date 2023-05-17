«Практики по наполнению ресурсным состоянием»: мужа Нюши заподозрили в махинациях

Стало известно, что мужа исполнительницы Нюши – Игоря Сивова – подозревают в популярном сейчас уклонении от уплаты налогов.
Активистов-общественников заинтересовали практики бизнесмена, который считает себя гуру ресурсного состояния. Активисты обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить мужа певицы Нюши на предмет задолженности перед налоговой.
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«Мы будем не только проходить глубокие практики по наполнению ресурсным состоянием и изменению мышления, снятия ограничений, которые мешают легкому достижению целей и проживании жизни в кайф…», – обещает своим клиентам Сивов.
К слову, Нюша решила взять пример с мужа. После рождения сына она меньше стала уделять время музыкальной карьере, зато запустела марафоны. Об этом заявили в Telegram-канале SHOT.
Напомним, ранее арестовали счета бывшего мужа Ксении Бородиной – Курбана Омарова.