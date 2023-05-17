«Практики по наполнению ресурсным состоянием»: мужа Нюши заподозрили в махинациях

Стало известно, что мужа исполнительницы Нюши – Игоря Сивова – подозревают в популярном сейчас уклонении от уплаты налогов.

Активистов-общественников заинтересовали практики бизнесмена, который считает себя гуру ресурсного состояния. Активисты обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить мужа певицы Нюши на предмет задолженности перед налоговой.

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