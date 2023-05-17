«Нет, мы только катаемся»: Алена Косторная рассказала, как начался ее роман с Георгием Куницей

Фигуристка Алена Косторная вспомнила, как начинались ее отношения с коллегой по танцам на льду Георгием Куницей.
Помимо партнерства на льду, пара счастлива вместе и в обычной жизни. У влюбленных есть общая цель: доказать, что они конкурентноспособные фигуристы в парном катании.
«Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание», – поделилась спортсменка в YouTube-шоу Аллы Шишкиной «Без воды».
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«Хочу просто доказать, что я – не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам… Которые со мной катались – или не стали кататься», – заявил Куница.
«Я пытаюсь вспомнить… Нет, он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала – у меня глюки. Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж – и кататься, и встречаться», – добавила Алена Косторная.