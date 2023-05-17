Посвятил баннер в центре Москвы: Гуф решил публично извиниться перед женой, которой объявил развод

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей избранницы исполнителя Гуфа появилось фото, на котором знаменитость извинился за свое поведение.

Напомним, не так давно стало известно о желании Гуфа развестись со своей второй женой и матерью его дочери Тины.

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Гуф из-за своего пристрастия к опасным веществам и проблемам с психическим здоровьем потерял возлюбленную. Юлия Королева улетела с дочкой в Москву, а сам артист остался за пределами России. Там Гуф и объявил о разводе.