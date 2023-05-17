Посвятил баннер в центре Москвы: Гуф решил публично извиниться перед женой, которой объявил развод

Юлия Королева и Гуф. Фото: соцсети 

Модель Юлия Королева показала, какой сюрприз ей приготовил экс-возлюбленный.

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей избранницы исполнителя Гуфа появилось фото, на котором знаменитость извинился за свое поведение. 

Напомним, не так давно стало известно о желании Гуфа развестись со своей второй женой и матерью его дочери Тины.

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Гуф из-за своего пристрастия к опасным веществам и проблемам с психическим здоровьем потерял возлюбленную. Юлия Королева улетела с дочкой в Москву, а сам артист остался за пределами России. Там Гуф и объявил о разводе.

Теперь же Гуф мечтает вернуть Королеву. И поэтому публично извиняется перед Юлией. Гуф заказал рекламный баннер в центре Москвы, где было написано:

«Я люблю Ю».

К слову, Юлию поступок Гуфа растрогал. Она с широкой улыбкой позировала на фоне извинения.

«Да что вы знаете об извинениях?», – ответила Королева на поступок Гуфа.

Юлия Королева. Фото: соцсети 

Напомним, ранее экс-возлюбленная Гуфа показала, какой была во время ссор с исполнителем.

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