Баннер в центре Москвы: Гуф решил публично извиниться перед женой, которой объявил развод

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей избранницы исполнителя Гуфа появилось фото, на котором знаменитость извинился за свое поведение.
Напомним, не так давно стало известно о желании Гуфа развестись со своей второй женой и матерью его дочери Тины.
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Гуф из-за своего пристрастия к опасным веществам и проблемам с психическим здоровьем потерял возлюбленную. Юлия Королева улетела с дочкой в Москву, а сам артист остался за пределами России. Там Гуф и объявил о разводе.
Теперь же Гуф мечтает вернуть Королеву. И поэтому публично извиняется перед Юлией. Гуф заказал рекламный баннер в центре Москвы, где было написано:
«Я люблю Ю».
К слову, Юлию поступок Гуфа растрогал. Она с широкой улыбкой позировала на фоне извинения.
«Да что вы знаете об извинениях?» — ответила Королева на поступок Гуфа.
Юлия Королева. Фото: соцсети
Напомним, ранее экс-возлюбленная Гуфа показала, какой была во время ссор с исполнителем.