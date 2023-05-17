Бородина в платье с принтом «мильфлер» блеснула грудью в прозрачном лифе: взбудоражила народ

Примечательно, что Бородина также часто посещает театры и ходит в подругами в рестораны. На этот раз она предстала в черном платье-футтялре с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Телеведущая дополнила образ каблуками. Ксения блеснула грудью в прозрачном лифчике, который торчал в декольте. В таком наряде она отправилась на вечеринку.

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