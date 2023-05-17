Бородина в платье с принтом «мильфлер» блеснула грудью в прозрачном лифе: взбудоражила народ

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что на съемках ей часто подбирают образы стилисты. Но с опытом Ксения научилась и сама подбирать себе модные образы. Порой она даже ездит в Европу на шопинг. Звезда после развода стала чаще носить более смелые образы.
Примечательно, что Бородина также часто посещает театры и ходит в подругами в рестораны. На этот раз она предстала в черном платье-футтялре с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Телеведущая дополнила образ каблуками. Ксения блеснула грудью в прозрачном лифчике, который торчал в декольте. В таком наряде она отправилась на вечеринку.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники разделились на два лагеря. Многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее осудил. «Если честно, мне не нравится мрачное, мне кажется оно старит», «И образ и платье — все хорошо, только когда видно нижнее белье — это дурной тон», «Платье, как всегда, огонь, со вкусом у Ксюши никогда не было проблем», «Такая цыганочка», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды