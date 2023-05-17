«Прекрасные бабули»: Брутян засняла свою свекровь и тещу Прилучного в домашней обстановке – нянечки для сына

Павел Прилучный уже много лет снимается в кино. Он стал одним из самых успешных актеров в России. В прошлом году звезда сериала «Мажор» женился на Зепюр Брутян. Они тайно расписались в ЗАГСе, а потом устроили пышную свадьбу. А недавно у пары родился сын Микаэль. Звезда ушла в декретный отпуск.
Примечательно, что пока Зепюр привыкает к новой роли. Она призналась, что все оказалось не так сложно, как ей рассказывали. Тем более, что Прилучный ей помогает, сидит с сыном, а также одаривает ее цветами. Актриса призналась, что хочет еще детей. А вот услугами няни она не собирается пользоваться.
Брутян показала свою маму Гаянэ и свекровь Любовь. Дамы успели подружиться. Они были запечатлены с бокалами в домашней обстановке.
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«У нас есть две прекрасные бабули для малыша», – заявила Брутян.
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит мама актрисы. Многие также заметили, что они очень похожи. К слову, Зепюр заявила, что будет учить сына говорить на армянском языке.