«Прекрасные бабули»: Брутян засняла свою свекровь и тещу Прилучного в домашней обстановке – нянечки для сына

Примечательно, что пока Зепюр привыкает к новой роли. Она призналась, что все оказалось не так сложно, как ей рассказывали. Тем более, что Прилучный ей помогает, сидит с сыном, а также одаривает ее цветами. Актриса призналась, что хочет еще детей. А вот услугами няни она не собирается пользоваться.

Брутян показала свою маму Гаянэ и свекровь Любовь. Дамы успели подружиться. Они были запечатлены с бокалами в домашней обстановке.

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