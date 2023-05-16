Муцениеце в бикини обнажила свой упругий тыл со «сладкими» складками: мокрые трусики прилипли к «булочкам»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Ее армия поклонников растет с тех пор, как она снялась в «Закрытой школе». Многие переживали, когда актриса развелась с Павлом Прилучным. Она похудела и стала жить в квартире с двумя детьми. Однако потом артистка получила новые роли, похудела и теперь даже блистает в кабаре театре.
На этот раз Агата уехала на съемки в Сочи. 16 марта она смогла отдохнуть, поэтому поехала в баню. Актриса покрасовалась в мини-бикини, попарившись в чане с водой. Она устроила фотосессию в мокром купальнике. Муцениеце повернулась к камере своим тылом. Она продемонстрировала складки на ягодичках.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
На теле Агаты были капли воды. Трусики прилипли к телу. Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. «Такая фигура классная», «Как сделать такой плоский живот? Агата, ну нельзя быть красивой такой», «Агата, у вас фигура-мечта», «Аж побегать захотелось», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды