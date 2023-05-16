Рудова поделилась горячим фото из спальни: манкие округлости не уместились в мини-платье

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Армия ее фанатов только растет. После сериала «Татьянин день» она все чаще соглашается на более смелые роли. Актриса даже полностью раздевалась в одной из в «Бихэппи». Она следит за фигурой и часто носит смелые наряды в обычной жизни.
Недавно Рудова улетела отдыхать в Дубай. Она то загорает на пляже, то красуется на яхте. Актриса без стеснения щеголяет в бикини. А на этот раз она принарядилась для ужина. Блондинка облачилась в черное мини-платье. Она блеснула пышной грудью в откровенном декольте, стоя в спальне. Наталья игриво придержала подол.
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Поклонники восхитились горячим кадром. Многие отметили, что Наталья находится в отличной форме. «Богини не носят лифчик», «Какая вы идеальная», «Это бесподобно», «Платье такое кукольное», «Формы не помещаются уже», «Просто слов нет, как вы хороши», — стали писать подписчики.