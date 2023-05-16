Рудова поделилась горячим фото из спальни: манкие округлости не уместились в мини-платье

Недавно Рудова улетела отдыхать в Дубай. Она то загорает на пляже, то красуется на яхте. Актриса без стеснения щеголяет в бикини. А на этот раз она принарядилась для ужина. Блондинка облачилась в черное мини-платье. Она блеснула пышной грудью в откровенном декольте, стоя в спальне. Наталья игриво придержала подол.

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