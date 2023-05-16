«Моя кошечка любимая»: Наталья Фриске подловила, как дочка-пухляшка играется с дедушкой — милее ничего не увидите

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже второй год чувствует себя очень счастливым человеком. Появление на свет дочки Натальи Фриске Луны изменило жизнь не только молодой мамы, но и ее родителей, потерявших старшую наследницу Жанну Фриске и возможность общаться с внуком Платоном.

Теперь родители покойной Жанны Фриске дарят всю свою любовь годовалой внучке Луне. Наталья Фриске поделилась в микроблоге кадрами, милее которых нет. Ее папа Владимир Фриске играет с внучкой Луной в «барана». Дедушка и малышка стукаются лбами. Владимир Фриске нежно гладит Луну по голове, умиляясь хорошенькой внучке-пухляшке.