Зепюр Брутян показала, как выглядела во время знакомства с Павлом Прилучным: синяки на лице и ссадины

Зепюр Брутян родилась в армянской семье. У нее есть старшая сестра Рипсимэ и младший брат Геворг. Она построила карьеру актрисы. В 2022 году о ней заговорили в светских кругах, так как она стала встречаться с Павлом Прилучным. Их отношения развивались стремительно. Они сыграли свадьбу летом, а недавно у них родился сын Микаэль.
На этот раз Брутян решила пообщаться с поклонниками. Она находится в декретном отпуске. Актриса решила вспомнить, как познакомилась с будущим мужем. Их судьба свела на съемках сериала «В клетке». Она выложила фото, сделанное еще во время проб. Тогда Зепюр было 23 года. Она предстала синяками и ссадинами на лице. Подобный грим сделали и Павлу.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
К слову, тогда актер был женат на Агате Муцениеце. Она тоже снималась в этом проекте. Спустя год они развелись со скандалом. Актриса ушла от него с двумя детьми, теперь они поддерживают дружеские отношения. Сама Агата пока не спешит строить личную жизнь. Она купила загородный дом, куда планирует скоро переехать.
Прилучный в интервью говорил, что в мае 2022 года встретил Зепюр снова и уже на первом свидании позвал ее замуж. Они вскоре тайно расписались в ЗАГСе, а уже потом устроили пышную свадьбу.