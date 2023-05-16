Зепюр Брутян показала, как выглядела во время знакомства с Павлом Прилучным: синяки на лице и ссадины

На этот раз Брутян решила пообщаться с поклонниками. Она находится в декретном отпуске. Актриса решила вспомнить, как познакомилась с будущим мужем. Их судьба свела на съемках сериала «В клетке». Она выложила фото, сделанное еще во время проб. Тогда Зепюр было 23 года. Она предстала синяками и ссадинами на лице. Подобный грим сделали и Павлу.

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