Протертые затылки прикрыла: Юлия Ефременкова из «Дома-2» нарядила сыновей-близнецов в белые шапочки для прогулки

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже несколько месяцев находится в статусе мамы двух мальчиков-близнецов. С отцом сыновей Мондезиром она рассталась и теперь гуляет с малышами в одиночестве.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео с прогулки. В кадре она держит на руках одного из сыновей-близнецов, второй находится в коляске. У мальчиков в силу возраста протертые затылки, поскольку крохи часто лежат на спинке. На этот раз Юлия Ефременкова лысины детей не засветила. На улице молодая мама утепляет малышей, надевая им белые шапочки.

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