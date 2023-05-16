Кудрявцева привела подросшую дочку на работу: усадила Марию на коленки в гримерке (видео)

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она продолжает вести такие шоу, как «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год продолжает следить за внешностью. Она не скрывает, что стилисты подбирают ей актуальные наряды. А свободное время звезда посвящает дочке Марии.
На этот раз Кудрявцева впервые взяла четырехлетнюю наследницу на работу. Она приехала на съемки вечером и сразу оказалась в гримерке. Блондинка была в клетчатой рубашке. Она усадила дочку к себе на коленки. Пока Лере делали укладку и грим, кроха спокойно сидела, прильнув к своей маме.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились Марией. Многие отметили, что Кудрявцева растит себе смену. «Голубоглазая куколка», «Она тоже будет ведущей?», «Артистичная такая», «Как это мило», «Хорошенькие обе», «Учится приехала?» — стали писать подписчики.