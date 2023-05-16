Кудрявцева привела подросшую дочку на работу: усадила Марию на коленки в гримерке (видео)

На этот раз Кудрявцева впервые взяла четырехлетнюю наследницу на работу. Она приехала на съемки вечером и сразу оказалась в гримерке. Блондинка была в клетчатой рубашке. Она усадила дочку к себе на коленки. Пока Лере делали укладку и грим, кроха спокойно сидела, прильнув к своей маме.

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