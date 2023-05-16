Боня в эффектном платье с перьями и стразами произвела фурор на Каннском кинофестивале: декольте во всей красе

Виктория Боня в свои 43 года не перестает следить за фигурой. Она недавно провела время в Дубае, где доверилась врачам. Потом бывшая участница «Дома-2» похвасталась своим точеным контуром лица. Она также занимается спортом, чтобы быть в форме. И в мае, как обычно, звезда приехала в Канны.
16 мая стартовал Каннский кинофестиваль. Боня вышла на красную дорожку в эффектном наряде. Она каждый год готовится к этому событию с особым усердием. На публике телеведущая красовалась в зеленом платье макси с перьями и рукавами-крыльями. Наряд украшали стразы. Виктория блеснула прелестями в прозрачном декольте и подчеркнула изящные изгибы фигуры.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Боня не стареет. Другие заявили, что она выглядела не менее стильно, чем голливудские дивы. Добавим, что на фестивале в этот день блистали Джонни Депп, Наоми Кэмпбелл, Мерьем Узерли и другие селебрити.