Боня в эффектном платье с перьями и стразами произвела фурор на Каннском кинофестивале: декольте во всей красе

16 мая стартовал Каннский кинофестиваль. Боня вышла на красную дорожку в эффектном наряде. Она каждый год готовится к этому событию с особым усердием. На публике телеведущая красовалась в зеленом платье макси с перьями и рукавами-крыльями. Наряд украшали стразы. Виктория блеснула прелестями в прозрачном декольте и подчеркнула изящные изгибы фигуры.

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