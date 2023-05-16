Нюша в мини-бикини обнажила «сочные» формы: скинула рубашку, показав соблазнительные выпуклости

Нюша уже давно выступает на сцене. Она стала популярной в юном возрасте. Однако теперь артистка растит двоих детей. Она переехала в Дубай, где порой выходит в свет. Теперь певица готовится к новым концертам. Она приложила усилия, чтобы похудеть после родов. В 32 года звезда не перестает носить смелые наряды.
На этот раз Нюша устроила себе перерыв в работе. Она позагорала на пляже. Певица скинула рубашку, продемонстрировав свою фигуру в мини-бикини. Она обнажила постройневшие формы. Артистка показала округлый тыл. Она не стала прятать свои прелести. При этом звезда была без макияжа.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая хорошенькая», «Прям прелесть», «Ой, формы такие сочные», «В шикарной форме», «Красотка в юбке», «Вау, виды сногсшибательные», «Похудела», — стали писать подписчики.