Нюша в мини-бикини обнажила «сочные» формы: скинула рубашку, показав соблазнительные выпуклости

На этот раз Нюша устроила себе перерыв в работе. Она позагорала на пляже. Певица скинула рубашку, продемонстрировав свою фигуру в мини-бикини. Она обнажила постройневшие формы. Артистка показала округлый тыл. Она не стала прятать свои прелести. При этом звезда была без макияжа.

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