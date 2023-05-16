Сияет от счастья: босая Зепюр Брутян в платье с открытыми плечами отметилась на крыльце особняка

Зепюр Брутян снимается в кино, но она стала известной после выхода сериала «В клетке». А в 2022 году актриса неожиданно вышла замуж за Павла Прилучного. Потом оказалось, что у них случилась любовь с первого взгляда. пара спешно расписалась в ЗАГСе. А в этом году у них родился сын Микаэль.
Теперь Брутян привыкает к роли мамы. Она достаточно быстро начала худеть и уже спустя две недели похвасталась фигурой. Актриса также хвастает подарками от мужа и его заботой. На этот раз она предстала на крыльце загородного особняка в платье с голыми плечами. Зепюр даже не стала обуваться. она красовалась с новым букетом цветов.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«До рождения малыша, я много слышала о том как тяжело в первые 2-3 месяца. Сейчас в лице молодой мамы могу сказать одно: самое важное, чтобы при любых обстоятельствах дома были: спокойствие и гармония. Дети очень чувствуют атмосферу в доме», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. «Мой нежный цветочек», «Какая вы красотка, Да, это правда. Когда дома тишина и спокойствие, малыш тоже спокоен. Много раз замечала», «После родов, еще красивее стала, сама нежность», «Сияет», — стали писать в Сети.