Сияет от счастья: босая Зепюр Брутян в платье с открытыми плечами отметилась на крыльце особняка

Теперь Брутян привыкает к роли мамы. Она достаточно быстро начала худеть и уже спустя две недели похвасталась фигурой. Актриса также хвастает подарками от мужа и его заботой. На этот раз она предстала на крыльце загородного особняка в платье с голыми плечами. Зепюр даже не стала обуваться. она красовалась с новым букетом цветов.

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