Дарит цветы, говорит дома на армянском: Брутян призналась, почему спешно вышла замуж за Прилучного

А недавно у пары родился сын Микаэль. Во время беременности Брутян редко появлялась на публике. Но теперь она призналась, что у нее был токсикоз. При этом актриса хочет еще детей и много. Поклонники спросили, как она решилась выйти замуж за Павла спустя три дня после предложения руки и сердца.

«А вы бы за этого парня испугались бы выйти?» – ответила актриса.

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