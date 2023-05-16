Дарит цветы, говорит дома на армянском: Брутян призналась, почему спешно вышла замуж за Прилучного

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Актриса отправилась в ЗАГС спустя три дня после предложения руки и сердца.

Павел Прилучный стал известным актером в России. Большую популярность ему принес сериал «Мажор». В 2020 году он развелся с Агатой Муцениеце. Даже ради двоих детей они не стали сохранять брак. А спустя два года артист неожиданно сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Торжество прошло в конце лета, а расписались они, как оказалось, в мае. 

А недавно у пары родился сын Микаэль. Во время беременности Брутян редко появлялась на публике. Но теперь она призналась, что у нее был токсикоз. При этом актриса хочет еще детей и много. Поклонники спросили, как она решилась выйти замуж за Павла спустя три дня после предложения руки и сердца. 

«А вы бы за этого парня испугались бы выйти?» – ответила актриса.

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Также Зепюр хвасталась, что у нее заботливый муж. По ее словам, через день он дарит ей цветы. Также артистка научила Прилучного говорить на ее родном армянском языке. 

«Дома говорит только на армянском», – заявила она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. К слову, первая жена ушла их артиста после его очередной вспышки агрессии в нетрезвом виде. Муцениеце спустя время призналась, что он поднимал на нее руку. Поэтому многие фанаты настороженно относятся к новой семье Павла.

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