Агата Муцениеце в мокром бикини оголила свои «аппетитки»: капли воды скатились по интимным изгибам

Агата Муцениецеуже давно стала известной актрисой. Она активно снимается в новых проектах после развода с Павлом Прилучным. Примечательно, что артистка даже получила роль в кабаре театре в этом году, заменив Екатерину Варнава. Она специально худела ради этой роли. А теперь в Сочи звезды козырнула фигурой.
На этот раз Муцениеце уехала в Сочи на съемки, но 16 мая она устроила себе выходной. Актриса покрасовалась в бане, которая находится в горах. Она поплескалась в чане с водой. Брюнетка в мини-бикини позировала на камеру. Она обнажила плоский живот и упругую грудь. Капли воды стекали по ее интимным изгибам.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Это я сегодня так в баню сходила. Это парение было конечно удивлением для меня! Открытием! Это был целый ритуал! Пришла исцелять тело, а такое ощущение что еще и душу пропарили! Просто волшебная легкость!Накормили, попарили! Я счастлива, ну вы только посмотрите как там красиво», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «Отпад», «Вот это красотка», «Фигура стала еще точеней», «Уф, какая горячая», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды