Агата Муцениеце в мокром бикини оголила свои «аппетитки»: капли воды скатились по интимным изгибам

На этот раз Муцениеце уехала в Сочи на съемки, но 16 мая она устроила себе выходной. Актриса покрасовалась в бане, которая находится в горах. Она поплескалась в чане с водой. Брюнетка в мини-бикини позировала на камеру. Она обнажила плоский живот и упругую грудь. Капли воды стекали по ее интимным изгибам.

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