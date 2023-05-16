Сочнее персиков: Женя Феофилактова из «Дома-2» игриво обнажила манкую грудь в белоснежном лифе

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в эти майские дни вместе с сыном Даниэлем отдыхает в Дубае.

Большую часть времени звезда телестройки проводит на пляже, где эффектно обнажается. На этот раз Евгения Феофилактова продемонстрировала пышную грудь, похожую на налитые соком персики.

Евгения Феофилактова обнажила манкую часть тела, облачившись в белоснежный купальник, который эффектно подчеркнул ее прелести.

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