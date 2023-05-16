Страдала от сильного токсикоза и набрала 14 кг: Зепюр Брутян раскрыла подробности беременности

Теперь Брутян находится в декретном отпуске. Прилучный помогает ей растить сына. Примечательно, что на днях актриса поразила поклонников тем, как похудела спустя две недели после родов. Она рассказала, на сколько поправилась и сколько ей удалось сбросить. Также Зепюр не стала утаивать, что у нее был токсикоз.

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