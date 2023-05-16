Страдала от сильного токсикоза и набрала 14 кг: Зепюр Брутян раскрыла подробности беременности

Зепюр Брутян в 2022 году стала женой Павла Прилучного. Они познакомились на съемках сериала «В клетке», но роман закрутился лишь спустя два года. Их отношения очень быстро развивались. Теперь у пары родился сын Микаэль. До последних сроков беременности актриса скрывала свое интересное положение.
Теперь Брутян находится в декретном отпуске. Прилучный помогает ей растить сына. Примечательно, что на днях актриса поразила поклонников тем, как похудела спустя две недели после родов. Она рассказала, на сколько поправилась и сколько ей удалось сбросить. Также Зепюр не стала утаивать, что у нее был токсикоз.
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«В первом триместре был сильный токсикоз и я не переносила даже запах кофе. Но со второго триместра пила по чуть-чуть. Убрать совсем его из рациона не удалось. У меня сильный токсикоз был с самого утра, если я не вовремя завтракала.Поэтому важно во время кушать. С токсикозом ничего не поделаешь. Это надо пережить. А вообще, я в этот период ела много лимона, пила лимонно-апельсиновый фрэш. И ела соленые крекеры», – поделилась артистка.
«Набрала 14 кг, а избавилась от 8», – также призналась она.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды