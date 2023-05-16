Мария Горбань в леопардовом мини-бикини блеснула спелой грудью: весь пляж ахнул от вида

Мария Горбань уже давно строит карьеру. Она снимается в кино и порой появляется в телевизионных шоу. Актриса не раз играла жену Дмитрия Нагиева. В этой роли она предстала в сериале «Кухня». В свои 36 лет блондинка следит за фигурой. Но она уже замужем несколько лет за фотографом Кириллом Зоткиным.
На этот раз Горбань проводит отпуск на Шри-Ланке. Она не перестает делится пляжными фото. Примечательно, что актриса взяла с собой чемодан с купальниками. На этот раз она предстала в леопардовом мини-бикини. Блондинка позировала у океана в лучах солнца. Мария обнажила плоский живот и округлую грудь.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой мамы двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Это бесподобна», «Какая киска», «Фигурка идеальная», «Вы шикарно выглядите», «Грудь смотрится бесподобно», «Два мячика», — стали писать подписчики.