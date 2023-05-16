Будет учить армянский: Брутян засняла маленького сына Прилучного в кровати – уже ножками дрыгает

Теперь Брутян находится в декретном отпуске. Она привыкает к родительским обязанностям, а муж во всем ей помогает. А также у нее есть мама и сестра, которые приезжают в гости. Пока актриса обходится без няни.

Она выложила трогательное фото. Зепюр засняла сына на кровати. Он дрыгал пухлыми ножками. Поклонники спросили, знает ли она армянский язык и будет ли обучать наследника ему. Звезда ответила утвердительно.

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