Будет учить армянский: Брутян засняла маленького сына Прилучного в кровати – уже ножками дрыгает

Зепюр Брутян уже несколько лет строит карьеру в кино. Она стала известной после выхода сериала «В клетке». А в 2022 году актриса вышла замуж за Павла Прилучного, что стало громким событием. Влюбленные стали вместе появляться на публике. А в конце апреля у них родился сын Микаэль.
Теперь Брутян находится в декретном отпуске. Она привыкает к родительским обязанностям, а муж во всем ей помогает. А также у нее есть мама и сестра, которые приезжают в гости. Пока актриса обходится без няни.
Она выложила трогательное фото. Зепюр засняла сына на кровати. Он дрыгал пухлыми ножками. Поклонники спросили, знает ли она армянский язык и будет ли обучать наследника ему. Звезда ответила утвердительно.
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Микаэль Прилучный. Фото: соцсети звезды
К слову, Брутян находит время на салоны красоты. Более того, она почти вернулась в форму после родов. Поклонники восхищаются семейной идиллией. Актриса в свою очередь готова родить еще детей. Однако у Прилучного есть дочка и сын от первой жены Агаты Муцениеце. С ними он поддерживает отношения.