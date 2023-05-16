Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в третий раз выходит замуж

Экс-участница, а ныне ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева поделилась прекрасной новостью. Избранник Нелли Алексей сделал ей предложение руки и сердца. Нелли Ермолаева дала понять, что этот жест возлюбленного стал для нее полной неожиданностью.
«В шоке ли я? Да, еще как! До сих пор не могу отойти от новых событий в моей жизни. Я – невеста», - поделилась Нелли Ермолаева.
Она рассказала, что Алексей - лучший их мужчин, которых она встречала. Такой заботы, любви и бережного отношения к себе Нелли Ермолаева доселе не видывала.
«Алексей, оказывается, меня долго ждал и работал над своей осознанностью, мудростью, храбростью, силой воли. Меня тоже готовили. Нужно было набить шишек и пройти через разные этапы в жизни, чтобы мы встретились. Мы дружили с Лешей больше года, и кто бы мог подумать, что он станет моим будущим мужем», - добавила Нелли Ермолаева.
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Напомним, Нелли Ермолаева, отметившая на днях 36-летие, уже дважды была замужем. Первым ее супругом стал бывший участник «Дома-2» Никита Кузнецов, вторым - бизнесмен Кирилл Андреев. Во втором браке Нелли Ермолаевой родился сын Мирон.
Нелли Ермолаева и ее будущий муж Алексей. Фото: скрин соцсети