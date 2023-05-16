Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева в третий раз выходит замуж

Экс-участница, а ныне ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева поделилась прекрасной новостью. Избранник Нелли Алексей сделал ей предложение руки и сердца. Нелли Ермолаева дала понять, что этот жест возлюбленного стал для нее полной неожиданностью.

«В шоке ли я? Да, еще как! До сих пор не могу отойти от новых событий в моей жизни. Я – невеста», - поделилась Нелли Ермолаева.

Она рассказала, что Алексей - лучший их мужчин, которых она встречала. Такой заботы, любви и бережного отношения к себе Нелли Ермолаева доселе не видывала.