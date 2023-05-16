«Меня парили в четыре руки»: Муцениеце обнажила свои «сладки бугры страсти» в лифчике из треугольников

Агата Муцениеце уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Актриса прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала чаще представать в более смелых образах. А за последние месяцы звезда еще и похудела.
Недавно Агата прилетела в Сочи на новые съемки. Однако 16 мая у нее выдался выходной. Актриса приехала в баню, которая находится в горах. Она предстала в купальнике и халатике. Бывшая жена Прилучного засветила интимную родинку на груди. Она без стеснения красовалась на природе.
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«Это что-то невероятное! Только посмотрите, как здесь красиво! И купель, и это чан мне нравится, в нем варят людей. Сегодня в нем будет суп из меня. Ну это что-то невероятное! Я вам клянусь, меня так парили первый раз в жизни. Это похоже на древний ритуал парения. Там было все. И в четыре руки меня парили. И медом обмазывали!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивенькая», «Ох, какой купальник», «Просто прелесть», «Хороша», «Худышка какая», «Миленькая», «Фигурка шикарная», — стали писать подписчики.