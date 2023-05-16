Аль Пачино, Джон Траволта и Шайа Лабаф сыграют в фильме про убийство Джона Кеннеди мафией

Американский режиссер и сценарист Дэвид Мэмет («Непредвиденное убийство» 1991, «Грабеж» 2001, «Спартанец» 2004) взялся за новый крупный проект. В его фильме под названием Assassination («Убийство») сыграют Аль Пачино, Вигго Мортенсен, Джон Траволта, Шайа Лабаф и Кортни Лав.

Действие картины развернется в 1963 году в Америке. Во время решающего судебного слушания по делу об организованной преступности глава чикагской мафии приказывает своим подручным убить президента Джона Кеннеди-младшего, которому ранее помог стать главой государства.

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