«С 15 апреля не выходит на связь»: пропал младший брат Нади Ермаковой из «Дома-2»

Бывшая участница, кастинг-менеджер проекта «Дом-2» Надежда Ермакова поделилась тревожными новостями со своей аудиторией в соцсети.

Надя рассказала, что без вести пропал ее младший брат. Молодой человек уже месяц не выходит на связь с близкими, а знакомые в последний раз видели его в конце апреля.

Надя Ермакова переживает, что с ее родным человеком могло произойти что-то страшное. Звезда реалити-шоу попросила помощи в поисках брата у своих подписчиков.

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