«С 15 апреля не выходит на связь»: пропал младший брат Нади Ермаковой из «Дома-2»

Бывшая участница, кастинг-менеджер проекта «Дом-2» Надежда Ермакова поделилась тревожными новостями со своей аудиторией в соцсети.
Надя рассказала, что без вести пропал ее младший брат. Молодой человек уже месяц не выходит на связь с близкими, а знакомые в последний раз видели его в конце апреля.
Надя Ермакова переживает, что с ее родным человеком могло произойти что-то страшное. Звезда реалити-шоу попросила помощи в поисках брата у своих подписчиков.
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«Пропал мой младший брат. Ермаков Артемий Александрович. С 15 апреля не выходит на связь с нами, родными, и близкими друзьями. 27 апреля его видела бывшая где-то в Москве. То ли загудел, то ли загулял, то ли случилось что-то… Без связи, его телефон не доступен. Вдруг кто-то обладает информацией о его местонахождении? Если сообщите, буду вам благодарна!» - поделилась Надя Ермакова в микроблоге.