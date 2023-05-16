«Они мне очень помогают»: Брутян показала, как дочка Муцениеце кормит из бутылочки кроху-брата

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. В 2022 году она закрутила роман с Павлом Прилучным. Коллеги по сериалу «В клетке» спешно поженились. Пышную свадьбу они устроили спустя несколько месяцев. А недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь молодая жена звезды привыкает к новому статусу.
Пока Зепюр находится в декретном отпуске. Она часто гуляет с малышом. Прилучный берет выходные, чтобы помогать ей. Также в гости к ним приезжают дети актера от первого брака: Тимофей и Мия. Они уже познакомились с новым членом семьи. Брутян показала, как дочка Павла кормит маленького брата из бутылочки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники спросили, как дети артиста относятся к братику.
«Они мне очень помогают», — заверила Зепюр.
Мия Прилучная с братом. Фото: соцсети звезды
Также пока она не готова нанимать няню. Жена Прилучного хочет сама справляться с материнскими обязанностями. Она похвасталась, что муж задаривает ее цветами. А вот поклонники с подозрительностью относятся к идеальной семье звезды. Многие помнят, как от него ушла первая жена Агата Муцениеце, которую он выгнал из дома с детьми. Тогда она призналась, что терпела агрессию с его стороны.