«Они мне очень помогают»: Брутян показала, как дочка Муцениеце кормит из бутылочки кроху-брата

Пока Зепюр находится в декретном отпуске. Она часто гуляет с малышом. Прилучный берет выходные, чтобы помогать ей. Также в гости к ним приезжают дети актера от первого брака: Тимофей и Мия. Они уже познакомились с новым членом семьи. Брутян показала, как дочка Павла кормит маленького брата из бутылочки.

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Поклонники спросили, как дети артиста относятся к братику.