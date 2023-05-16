«Однажды в Голливуде»: Леонардо Ди Каприо вдохновил старшего коллегу на уход из кино

В новом интервью 61-летний Фокс рассказал, что это произошло во время просмотра фильма «Однажды в Голливуде» 2019 года.

«Там есть сцена, в которой персонаж Леонардо Ди Каприо (Лео играл теряющего популярность актера. — Прим. авт.) больше не может вспомнить свои реплики. Он возвращается в свою гримерку и кричит на себя в зеркало. Просто с ума сойти», — поделился Майкл с журналом Empire.

«У меня был такой момент, когда я смотрел в зеркало и думал: «Я больше не могу вспомнить строчки. Что ж, давай жить дальше». У меня было мирно».