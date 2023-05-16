Семья Прилучного будет огромной: Брутян сделала громкое заявление после рождения сына

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он стал одним из самых успешных актеров в России. В 2023 году он женился во второй раз. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Пара поженилась спустя три дня после свидания. А весной этого года у пары родился сын Микаэль. Для актрисы этот ребенок стал первым.
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А вот у Павла есть двое детей от первого брака — сын Тимофей и дочка Мия. В интервью он признавался, что после развода не хотел больше пополнения в семье, но появление Брутян все изменило. А теперь и его возлюбленная заявила, что на одном ребенке они не намерены останавливаться.
«Да, конечно! Чем больше, тем лучше и слаще», — сказала звезда.
Микаэль Прилучный. Фото: соцсети звезды