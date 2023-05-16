Семья Прилучного будет огромной: Брутян сделала громкое заявление после рождения сына

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А вот у Павла есть двое детей от первого брака — сын Тимофей и дочка Мия. В интервью он признавался, что после развода не хотел больше пополнения в семье, но появление Брутян все изменило. А теперь и его возлюбленная заявила, что на одном ребенке они не намерены останавливаться.