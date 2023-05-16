Рудова засветила свои изящные бедра на глазах людей: ветер пошалил, задрав подол платья

Примечательно, что Рудова на курорте веселится с подругами. Она покрасовалась в белом мини-бикини. Актриса блеснула стройными ногами. Она позировала на фоне заката, когда ветер поднял подол ее платья. Парень заснял ее в самый пикантный момент. Наталья оголила свои изящные бедра.

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