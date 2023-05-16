Рудова засветила свои изящные бедра на глазах людей: ветер пошалил, задрав подол платья

Наталья Рудова уже длительное время снимается в кино. Она каждый год пополняет копилку с работами. Актрисе часто достаются роли роковых красоток. Примечательно, что в 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. При этом артистка не торопится замуж. Недавно звезда улетела отдыхать в Дубай.
Примечательно, что Рудова на курорте веселится с подругами. Она покрасовалась в белом мини-бикини. Актриса блеснула стройными ногами. Она позировала на фоне заката, когда ветер поднял подол ее платья. Парень заснял ее в самый пикантный момент. Наталья оголила свои изящные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто богиня», «Какие ножки», «Просто богиня», «А ветер сделал все правильно», «Когда в любой момент выглядит идеально», «Как хороша», — стали писать подписчики.